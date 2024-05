Unbekannte räumten in der Nacht auf Freitag im Stadtgebiet von Rheinfelden abermals Fahrzeuge aus. Bislang sind der Polizei vier Geschädigte bekannt. Deren Fahrzeuge standen in der Karl-Fürstenberg-Straße, der Friedrichstraße und der Schildgasse. Die Fahrzeuge dürften nicht verschlossen gewesen sein. An einem Cabrio wurde ein Seitenfenster heruntergedrückt, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus den Fahrzeugen wurden laut Polizei kleinere Bargeldbeträge entwendet.