Rheinfelden: Evonik ehrt treue Jubilare

Bei 160 Evonik-Standorten ist Rheinfelden der einzige mit eigener Werksmusik. „Darauf sind wir stolz“, sagte Standortleiter Hermann Becker in seiner Begrüßungsrede. Im Hinblick auf die Ehrung der Jubilare sagte er: „Gerade in einer schnelllebigen Zeit, in der oftmals Mitarbeiter kommen, eine Zeit lang bleiben und dann weiterziehen, sind Menschen, die einem Unternehmen jahrelang die Treue halten, etwas ganz Besonderes.“

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ließ es sich nicht nehmen, den Jubilaren persönlich zu gratulieren. Im Namen des Landes Baden-Württemberg überreichte er die Ehrenurkunden.