Rheinfelden Fasnacht: Bis zu 12 000 Narren säumen in beiden Rheinfelden die Umzugsstrecke

Der Siegerwagen Foto: Uwe Thomes

Offiziell begrüßt wurde das fahrende und gehende Narrenvolk am Friedrichsplatz von Wilfried Markus, der als Ex-Oberzunftmeister die meisten Cliquen und ihre Mitglieder noch gut kannte. An der Umzugsstrecke gab es ausreichend Verpflegungsstände mit vielen flüssigen wie festen kulinarischen Genüssen; selbstverständlich hatten sich auch die an der Strecke liegenden gastronomischen Betriebe mit ihrem Angebot, aber häufig auch mit fasnächtlichem Schmuck oder persönlichem Outfit auf die Anforderungen dieses Tages gebührend vorbereitet.

Passend die Kehle befeuchten

So konnte bereits während, aber auch nach dem Umzug dem Durst der Fasnächtler rasche Abhilfe geschaffen werden – die am Sonntag herrschenden Temperaturen ließen so manchen Hästräger auf dem Marsch mit Tanzen und Musizieren ordentlich ins Schwitzen kommen. Das erforderte durchaus Kondition.

Die meisten Umzugsbesucher blieben nach Umzugsende in der närrischen Meile am Oberrheinplatz und in der Karl-Fürstenberg-Straße, wo bereits in der Nacht zuvor durchgefeiert wurde, und wohnten noch der abschließenden Wagenprämierung im Kastanienpark bei.

Hertener holen Preis

Den ersten Preis durften die Grundmättler Buure Herten für sich in Anspruch nehmen, auf Platz zwei folgten die Wurzelsepple Herten und Platz drei belegte das Narrennest Rheinfelden.

Andere Besucher zog es zurück in die Schweiz. Hier sorgten Guggemusiken auf den Straßen und eine Beizenfasnacht vielerorts für närrische Unterhaltung, bis dann um 18.11 Uhr die am Obertor aufgehängte Symbolfigur Frau Fasnacht bei der „Usbrüelete“ vom Obertorplatz zum Rhein gebracht und dort feierlich verbrannt wurde.