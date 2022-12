Rheinfelden Fit halten mit dem Körpergewicht

Verschiedene Übungen sind möglich

„Himmelsleiter“, verschiedene Sprossenelemente und eine Pole Stange bieten für jedermann Spaß an der Bewegung und die Möglichkeit, sich in verschiedenen Kraftübungen auszuprobieren, hieß es bei der Einweihung. Die Anlage biete eine einzigartige Mischung aus Trendsportarten, nicht nur Calisthenics, sondern auch Parcours, Ninja-Warrior (also Bewegungen im Stil japanischer Ninjas), OCR (obstacle course racing, Extremhindernislauf) und Pole-Sport-Elemente werden auf dieser Anlage in Verbindung gebracht.

In diesem Zusammenhang verwies OB Eberhardt darauf, dass die Jugendarbeit in Rheinfelden nicht so schlecht ist, wie sie manchmal dargestellt wird: „Wir haben mit dem Jugendhaus eine Perle hingestellt, und die Skateranlage, die in den Gremien umstritten ist, wird kommen. Über die preisliche Situation werden wir uns noch unterhalten. Ich bin zuversichtlich, dass die Skateranlage entsteht“, so der Oberbürgermeister.

Wettbewerb für das Frühjahr geplant

Igor Lindt, Geschäftsführer der Firma Ninlab, demonstrierte ein paar Übungen an der Anlage. Er weiß: „So etwas hat hier gefehlt.“ Mit Blick ins neue Jahr stellte er in Aussicht, dass voraussichtlich im Mai ein Ninja-Warrior Wettkampf mit internationalen Athleten stattfinden wird. Ninja ist seit 2015 ein Trendsport.