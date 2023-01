Rheinfelden Freie Wähler wollen die Werbetrommel für sich rühren

Weitere Themen waren der Ausbau des Nahwärmenetzes sowie die Weiterentwicklung des Freibads zu einem Ganzjahresbad. Hinsichtlich der Kommunalwahlen im kommenden Jahr rief sie dazu auf, die Arbeit der Freien Wähler zu unterstützen.

Aus der Arbeit des Kreistags berichtete der Fraktionsvorsitzende Uli May. Er bezog sich nicht nur auf die aktuell schwierige Finanzlage im Kreis, sondern auch auf die Finanzierung künftiger Investitionen, die nur noch mit hohen Krediten umgesetzt werden könnten. Daher brauche es dringend ein Haushaltskonsolidierungskonzept, das derzeit in Arbeit sei. Als vorrangig bezeichnete er die planmäßige Fertigstellung des neuen Kreisklinikums. Neben der Vorstellung der wichtigsten Projekte und Vorhaben im Kreis zeigte sich May erfreut darüber, dass die Freien Wähler vor allem in den Dörfern des Dinkelbergs gut aufgestellt sind.

Ausblick

In den kommenden Monaten wollen sich die Freien Wähler vor allem in der Stadt präsentieren. Dort gebe es noch einen gewissen Nachholbedarf, sagte Kassierer Tim Schick. Gedacht sei daher an verschiedene Aktionen, etwa am Fasnachtssonntag, wenn sich die Narren zum Umzug aufstellen.

Präsentationen am City-Fest, am Lichterfest oder auch am Weihnachtsmarkt sollen darüber hinaus für die Freien Wähler werben, fügten Schriftführerin Ellen Haubrichs und der Vorsitzende der Freien Wähler, Ralf Glück, hinzu.

Wahlen

Im Amt des Kassierers wurde der bisher kommissarisch tätige Kassenwart Tim Schick bestätigt. Zum neuen Beisitzer wurde Eugen Spitz gewählt