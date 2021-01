Rheinfelden Frischluft für die Schulen

Ein wichtiger zusätzlicher Schutz seien indes Luftreinigungsgeräte, von denen zehn Stück angeschafft wurden. „Diese wurden dort verteilt, wo durchmischte Gruppen sitzen und somit die Ansteckungsgefahr am größten ist“, erklärt sie.

Die Stadt Rheinfelden hat bereits im Herbst, als die Covid-Zahlen noch beruhigend niedrig waren, weitsichtig gehandelt und sich um Schutzapparaturen für Schüler und Lehrer bemüht. Das zahlt sich jetzt aus. Denn: Die Wartezeiten für die Lieferung solcher Geräte seien lang, so Hünerli. Im Vorfeld hatte die Stadt bei den Schulen abgefragt, wie viele Geräte benötigt werden. „Wir haben zudem Wirkungsstudien und Anbieter verglichen und einige Geräte getestet.“ Diese seien leicht handelbar: „Einfach eine Stunde vor Nutzung Stecker rein und anschalten. Wird ein Lüften aufgrund des CO 2-Gehalts nötig, ertönt ein Signalton.“

In der vergangenen Woche wurden die Geräte geliefert und direkt an die Schulen verteilt – zur Freude von Schulleitern, Lehrern, Eltern und Schülern. Allerdings könne nicht in jedem Klassenzimmer ein solches Messgerät stehen, das würde jeglichen Kostenrahmen sprengen, so Hünerli.

Bezüglich der Luftreinigungsgeräte hätten sich auch einige Eltern angeboten, diese selbst herzustellen. „In der Umsetzung ist das dann aber doch komplizierter als gedacht. Außerdem müssten solche Apparaturen auch geprüft und abgenommen werden“, erläutert Hünerli. Daher habe man von diesen Angeboten Abstand genommen.

Jegle: „Ein Stück mehr Sicherheit“

Aktuell sind noch einige wenige Geräte nicht ausgeliefert. Bis Ende Januar könnten Schulen über das Corona-Budget der Landesregierung weitere Anschaffungen bestellen: Ob das dann digitale Lernmedien, Messgeräte oder Luftreiniger seien, bleibe jeder Schule selbst überlassen.

Der Rektor der Dinkelbergschule, Martin Jegle, jedenfalls freut sich über die neuen Geräte. „Ich sehe das als unterstützendes Instrument, um die Infektionsgefahr zu senken. Für die Kollegen ist das in jedem Fall ein Stück mehr Sicherheit.“

Alle seine Klassenzimmer konnten mit den zehn neuen CO 2-Messgeräten ausgestattet werden. Drei Luftreinigungsgeräte kommen hinzu.

Aktuell sind am Standort Eichsel 14 Kinder in der Notbetreuung, die von der Maßnahme profitieren. Insgesamt sei die Situation natürlich angespannt, erklärt Jegle. „Wir waren in den Startlöchern zur Schulöffnung. Jetzt steht wieder alles auf Null. Uns bleibt neben der intensiven Vorbereitung auf alle Eventualitäten nur eins: Abwarten.“