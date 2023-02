Rheinfelden FSV freut sich auf Kunstrase

Aufgrund der notwendigen Sanierung und der stark gestiegenen Anzahl an Mannschaften entstand daher die Überlegung, ob es nicht gleich zweckmäßiger wäre, anstatt der Wiederherstellung des Winternaturrasens einen Kunstrasenplatz zu bauen.

Günstiger Unterhalt

Nachdem man festgestellt hatte, dass die Unterhaltskosten für einen Kunstrasenplatz mindestens 30 000 Euro unter denjenigen für einen Winternaturrasen liegen würden, wurde die Entscheidungsfindung leichter.

Der Gemeinderat beschloss daher am Donnerstag – neben dem eigentlichen Kostenzuschuss – auch, dass an der bisherigen beschlossenen Sportplatzkonzeption festgehalten werden soll. So auch an der Sanierung des Hangrutsches an der Sportanlage in Karsau, dem Skatepark Rheinfelden, der Sanierung des Fußballplatzes in Eichsel sowie am Kunstrasenplatz in Karsau.

Nutzungsvertrag

Im Pflege- und Nutzungsvertrag wird außerdem aufgenommen, dass dem FSV künftig keine Nutzung mehr auf dem Kunstrasenplatz im Europastadion eingeräumt wird. Darüber hinaus werden die Technischen Dienste beauftragt, den tatsächlichen Pflegeaufwand des Kunstrasenplatzes beim FSV Rheinfelden zu ermitteln.