Mit einer Hommage an den verstorbenen Schwabenrocker Wolle Kriwanek gastieren am Donnerstag, 30. September, 20 Uhr, die Stuttgarter Musik-Komiker von FÜENF bei „Kabarett im Bürgersaal“ in Rheinfelden. Die fünf langjährigen Freunde des legendären Musikers werden dabei nicht nur zum ersten Mal in schwäbischer Mundart zu hören sein, sondern neben den zahlreichen Hits von Kriwanek, die sich auf Grund ihres Humors wundervoll in das typische FÜENF-Programm einfügen, auch ein paar eigene Kreationen im Gepäck haben. Karten für das kabarettistische Konzert kosten im Vorverkauf 19 Euro (ermäßigt 13 Euro), an der Abendkasse 22 Euro und sind in der Tourist-Information sowie bei Reservix erhältlich. Die Veranstaltung unterliegt der 3G-Regelung. Pause und Getränkeverkauf entfallen. Foto: zVg/Bernd Eidenmüller