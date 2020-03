Rheinfelden Fünf Mädchen kochen für Gäste

Regional, saisonal und frisch gekocht

Jetzt servieren die „Power Kitchen Girls“ alle 14 Tage jeweils mittags ein Drei-Gänge-Menü zum Preis von acht Euro. Beim ersten Mal am 11. März stehen übrigens als Vorspeise ein Salat, als Hauptgang eine Gemüselasagne und zum Nachtisch eine Oreo-Torte auf der Speisekarte. Womit auch schon geklärt ist, unter welchem Motto hier gekocht wird – „regional, saisonal und frisch“. Dabei kaufen die Schülerinnen selbst auf dem Rheinfelder Dienstagsmarkt die Zutaten ein. „Das ist auch ein Lernfeld“, meint Süss. Zur Vorbereitung geht es dann in die professionelle Küche der Eichendorff-Schule. Am Tag drauf, also am Mittwoch, werden die Speisen per schuleigenem Bus beim Gambrinus angeliefert und erwärmt. Zu Beginn ist an rund 30 Essen gedacht, aber die Lehrerin meint: „Optimal wären 50, wenn wir das schaffen.“ Was gekocht wird, suchen sich die Mädchen aus und beratschlagen mit der Lehrerin, ob das auch klappt. Und daher kann man schon ahnen, was es in Zukunft geben wird, wenn man sie nach ihrem Lieblingsessen fragt: gefüllte Paprika, Lasagne und natürlich Pizza.