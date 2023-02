Rheinfelden Fünfmal so viele Wohngeldanträge in Rheinfelden

Digitale Angebote

Die Stadt Rheinfelden will in diesem Zusammenhang mehr auf die Online-Terminvergabe für häufig nachgefragte Dienstleistungen aus dem Bereich Bürgerservice eingehen. Der Vorteil, so Rago: „Die Bürger haben dann keine Wartezeit, und sie wissen, welche Unterlagen sie mitbringen müssen.“ Dass die Stadt aber auch weiterhin für die Laufkundschaft offene Türen habe, hob Schuler hervor. Auch arbeitet die Stadt an Angeboten im Bereich der digitalen Videoberatung. Onlineberatungen soll im Laufe dieses Jahres auf den Weg gebracht werden. Ab dem 1. Juni ist es im Rathaus außerdem möglich, den EU-Führerschein umzutauschen.