Rheinfelden Gerechtigkeit und Solidarität

Ortsvereinsvorsitzender Klaus Weber freute sich: „Seit März 2020 ist dies das erste öffentliche Fest.“ Spannend ging er auf die Geschichte der AWO Minseln ein, von der Vergangenheit mit Blick in die Zukunft. Er verdeutlichte, dass die AWO in ihren Grundsätzen stets für Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz eintritt. „Diese Grundwerte des freiheitlichen demokratischen Sozialismus bestimmen unser Handeln“, so Weber.

Ortsvorsteherin Eveline Klein sagte Danke an Klaus Weber und sein Team. Die AWO hat bekanntlich im Rathaus ihre Begegnungsstätte und, so die Ortsvorsteherin: „Von den Investitionen profitiert auch die Gemeinde“. Die AWO biete die Grundpfeiler für ein friedliches Zusammenleben in solidarischer Gemeinschaft. Diesen Geist halte der Ortsverein lebendig. „Minseln freut sich, dass es Euch und die AWO gibt“, so Kleins Kompliment. Dazu Klaus Weber: „Bei so einer Rückmeldung fällte es einem leicht, die Arbeit weiterzuführen“. Hannelore Nuß attestierte dem Ortsverein: „Mit eurer Arbeit und euren vielseitigen Angeboten nehmt ihr Menschen mit, könnt sie begeistern, holt sie raus aus Isolation und Vereinsamung. Dinge, die wenn ihr nicht wärt, drohten, verloren zu gehen“.