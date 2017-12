Rheinfelden Glaube, Frieden und Hoffnung

Dass der Frieden, das Mit- und das Füreinander nicht selbstverständlich sind, war ein Thema bei der traditionellen Weihnachtsfeier der Arbeiterwohlfahrt für Senioren. Nachdenkliche Worte und heitere Unterhaltung machten die Feier im Bürgersaal aus.

Von Petra Wunderle

Rheinfelden. „Danke“ sagte die AWO-Vorsitzende Jacqueline Dumont in ihrer Begrüßungsrede den vielen fleißigen Händen, der heimischen Wirtschaft, der Geschäftswelt und vielen Bürgern für ihre Spenden sowie den Vereinen und Schulen, die auch das Programm gestalten.

„Wir stehen vor großen Herausforderungen. Mehr denn je geht es darum, die Stimme für Gerechtigkeit zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu erheben. Das tut die AWO in ihrem Wirken für und nahe am Menschen. Wir müssen lernen, aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden, sich auszutauschen, damit die Demokratie für uns und die nachfolgenden Generationen stabil bleibt“, forderte die AWO-Kreisvorsitzende Hannelore Nuß in ihrem Grußwort. An die mehr als 300 Gäste richtete Nuß eine Bitte: „Bleibt der AWO treu und tragt dazu bei, dass dieser Verband auch weiterhin die Chance hat, sich zu bewähren und etabliert zu bleiben.“

Pfarrer Joachim Kruse sprach rückblickend von einem Jahr mit „politischen Verwerfungen“. Um Frieden, Glaube, Liebe und Hoffnung ging es in der kleinen Adventsgeschichte von Vikar Christian Wolff. Für das heitere Element waren die Kinder der Fridolinschule Degerfelden zuständig: Mit Musik, Gesang und einem imposanten Schattenspiel begeisterten sie das Publikum. Den jungen Akteuren und ihrer Lehrerin Christelle Ranc war der Applaus genauso sicher wie Gregory Pan mit seiner Panflöte, dem Musikverein Karsau und dem Männergesangverein Minseln, die für den musikalischen Rahmen sorgten.

Und es gab noch weitere Bescherungen, bevor sich die Gäste wieder auf den Heimweg machten: Der Nikolaus (Dietmar Fulde von der Volkskunstbühne) kam zu Besuch, und für jeden Gast gab es ein Los mit garantiertem Gewinn.