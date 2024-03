Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen: Autoschmuggel geht schief

Das Auto habe er in der Schweiz erworben und wolle es in Frankreich zollrechtlich abfertigen lassen, sagte der Mann laut Mitteilung des deutschen Zolls. Als Kaufpreis habe der Reisende 9300 Schweizer Franken angegeben. Die Zollbeamten erklärten, er könne das Fahrzeug gleich an Ort und Stelle in die EU abfertigen, alternativ ein sogenanntes zollrechtliches Versandverfahren anwenden oder zurück in die Schweiz fahren und dort die Abfertigung direkt an der Grenze zu Frankreich vornehmen lassen.

Der Mann entschied sich für die Umkehr über die Autobahn, wurde jedoch dabei beobachtet, wie er diese zwar verließ, dann aber nicht wieder die Auffahrt Richtung Schweiz wählte, sondern Richtung Grenzach-Wyhlen weiterfuhr.