Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen Fachkräfte finden und binden

In seiner Begrüßung der am Hochrhein ansässigen Mitgliedsunternehmen und der Vertreterinnen und Vertretern der Beiräte des Vereins Chemie und Pharma unterstrich Martin Häfele, Vorsitzender des Vereins und Geschäftsführer von DSM Nutritional Products in Grenzach-Wyhlen, die Besonderheit dieses Zusammenschlusses. Die Konstellation aus chemischer und pharmazeutischer Industrie, Landkreisen, Kommunen, Verbänden und Gewerkschaften mit dem Ziel des Dialogs sei einzigartig in Deutschland, befand Häfele. Gemeinsam wolle man dieses Potenzial nutzen, um Lösungen für dringende Fragen zu finden, wie etwa für den Fachkräftemangel in der Region.

Standortbestimmung

Zunächst informierten die Mitgliedsunternehmen die Teilnehmer über die aktuelle Situation an ihren Standorten, ihre Produkte und zukünftigen Aktivitäten. Themen waren dabei auch die aktuellen Herausforderungen hinsichtlich der hohen Energiekosten und des teilweise fehlenden Personals. Hier wurde einmal mehr klar, wie wichtig es ist, im Bereich Fachkräfte aktiv zu bleiben und Lösungen zu finden.