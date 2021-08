Rheinfelden Härtegrad des Wassers ist zu hoch

Geht es um den Härtegrad des Trinkwassers, dann liegt Rheinfelden in Deutschland mit bis zu 28 Härtegraden an der Spitze. Gesundheitsgefährdend ist dies zwar nicht, doch die Kalkablagerungen in den Haushalten der Einwohner in der Kernstadt und in den Ortsteilen in Tallagen sind alltäglich sichtbar, auch die Haushaltsgeräte verschleißen schneller.