Rheinfelden Hallenanbau-Kosten laufen davon

Das Gremium hatte indes kurz zuvor die Nachricht schlucken müssen, dass beim Brückenbauwerk über die Güterstraße wohl eine Millionen-Baustelle auf die Stadt zukommt. Und so wurde diskutiert.

Der Tenor im Gremium: Finanziell in diesen Zeiten knapper Kassen kaum darstellbar. Die Fraktionen meldeten allesamt Beratungsbedarf an. Der Beschluss wurde nun auf den kommenden Donnerstag vertagt, wenn das Thema im Gemeinderat ansteht. OB Klaus Eberhardt machte aber bereits deutlich, dass im Falle einer Absage an den Anbau mögliche Schadenersatzzahlungen auf die Stadt zukommen könnten. Wie hoch die sein könnten, soll ebenfalls im Gemeinderat gesagt werden.

Skepsis und Kritik

In der Sitzung des Bauausschusses hatte sich Degerfeldens Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser (Freie Wähler) derweil enttäuscht gezeigt, als sie im Ratsrund den Gegenwind gegen das Projekt Hallenanbau verspürte. „Ich empfehle jedem hier, sich die Gegebenheiten für die Vereine in Degerfelden einmal selbst anzuschauen“, sagte sie und richtete diese Botschaft an „all die Kritiker, Skeptiker und Neider“. Und: „Wenn unser Projekt nicht zustande kommt, dann möchte ich auch wissen, was sonst noch aus Sparzwängen heraus gestrichen werden soll“, legte Reichert-Moser nach.

Zuvor hatten vor allem Rainer Vierbaum (CDU), der von Anfang an gegen das Projekt war, und auch Karin Paulsen-Zenke (SPD) Bedenken geäußert. Letztere bekannte, dass es ihr „himmelangst“ werde, da der geplante Hallenanbau von Sitzung zu Sitzung teurer würde. Jetzt sei man ja schon bei einer Million Euro. „Hätten wir das alles früher absehen können, hätten wir im September sicher anders entschieden“, resümierte Paulsen-Zenke.