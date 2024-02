Rheinfelden-Herten: Der Rathausplatz entsteht

Am Freitag teilte der Grenzacher Betrieb, der für die Sanierung des Rathausplatzes zuständig ist, vor Ort mit, dass für seine Firma noch immer keine Genehmigung für die Arbeiten auf der nördlichen Seite der Hauptstraße am Rathausplatz vorliege. Zuständig dafür sei die Stadtverwaltung Rheinfelden. Daher könne er in diesem Bereich auch noch nicht das Trottoir abreißen, was im Zuge der Sanierungsarbeiten für den Rathausplatz aber nötig sei.