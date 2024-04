In einer Wohnung am Rheinmattenweg ist am Sonntag kurz vor der 20 Uhr der Lithium-Ionen-Akku eines Mobiltelefons explodiert. Das besagte Handy sei zuvor vom Esstisch auf den Boden gefallen, schreibt die Polizei. Die drei Bewohner wurden nicht verletzt und durften in der Wohnung bleiben, heißt es im Bericht.