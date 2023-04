Rheinfelden-Herten Herten ist wieder offen

Beide Straßen wurden im Rahmen einer kleinen Feierstunde am Dienstag offiziell wieder uneingeschränkt dem Verkehr übergeben. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt blickte dabei nochmal kurz auf die umfangreiche Maßnahme zurück, die einen wichtigen Beitrag für die Zukunft des Rheinfelder Ortsteils leistet: So wurden seit Juni 2021 insgesamt 630 Meter Kanalrohr „unter teilweise schwierigen Bedingungen“ in teils bis zu sechs Metern Tiefe verlegt. In drei Abschnitten wurde zuerst das Kanalnetz vom Mattenbach bis zur Steinenstraße, dann von der Steinenstraße bis zur Hauptstraße und abschließend in der Hauptstraße von der Abzweigung Bahnhofstraße bis zur Abzweigung Kirchstraße erneuert.