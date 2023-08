Rheinfelden-Herten Schauen, kaufen und Gutes tun

Im Sammelsurium der Pfalzergruppe befinden sich beispielsweise Haushaltsartikel jeglicher Art, dazu Bücher, Kleidung und vielerlei andere Dinge des täglichen Gebrauchs, die zu moderaten Preisen über die Ladentheke gehen.

Kein Platz für Möbel

Sowohl Ursula Jülle als auch Gerda Haug würden obendrein gerne Möbel anbieten. Im Haus Rabenfels fehlt dazu jedoch der Platz. Dem Enthusiasmus und sozialen Engagement der Pfalzergruppe tut die Platznot jedoch keinen Abbruch.

Einen richtigen Ansturm auf das Flohmarktangebot habe es nach der Corona-Pause gegeben, als sich lange Schlangen am Haus Rabenfels bildeten und die Menschen um Einlass baten, wie Haug und Jülle erzählen. Dies habe in besonderer Weise gezeigt, wie wichtig die Arbeit der Pfalzergruppe sei. Allerdings benötige man für die Arbeit in der Gruppe auch ein gehöriges Maß an Idealismus, wie Haug betonte. Inwieweit diesen Idealismus auch jüngere Menschen aufbringen können, müsse die Zukunft der Pfalzergruppe zeigen. Sie selbst wie auch Ursula Jülle wollen indes so lange mitarbeiten, wie ihre Gesundheit es ihnen ermöglicht. Tatsache sei, dass die Arbeit sehr aufwendig ist, wie sie aus eigener, jahrelanger Erfahrung berichten. Beide sind sich jedoch darüber einig, dass neben der Unterstützung von sozialen Organisationen auch das gute Miteinander und der Zusammenhalt in der Gruppe eine Bereicherung für ihr Leben darstellt und sie zum Weitermachen motiviert.

Bürgerpreis 2009

Eine offizielle Ehrung erfuhr die Gruppe für ihr soziales Engagement übrigens bereits im Jahr 2009, als ihr von der Bürgerstiftung der Bürgerpreis der Stadt Rheinfelden als Anerkennung des sozialen Engagements verliehen wurde.