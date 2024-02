Im Rahmen einer eigens einberufenen Mitgliederversammlung wählten die Mitglieder des SPD-Ortsvereins am Donnerstagabend in geheimer Wahl ihre Kandidaten für beide Gremien. Der Wahl für den Gemeinderat der Stadt Rheinfelden kam jedoch vorerst nur ein Empfehlungscharakter zu. Gewählt wird diese Liste erst am 1. März, und zwar gemeinsam mit den SPD-Kandidaten aus allen Rheinfelder Ortsteilen.