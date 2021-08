Rheinfelden „Ich möchte Wegbegleiterin sein“

Rheinfelden (pef). Für Sara Dias war der Glaube von Kindesbeinen an ein wichtiger Teil ihres Lebens. Er dient ihr bis heute als Kraftquelle. Als Kind und Jugendliche engagierte sie sich als Ministrantin in der damals noch bestehenden Kirchengemeinde St. Elisabeth in Freiburg-Brühl und anschließend in der Seelsorgeeinheit Freiburg-Nord.

In den folgenden Jahren wirkte sie sowohl in der deutschen als auch in der portugiesischen Gemeinde in verschiedenen Arbeitsbereichen ehrenamtlich mit, beispielsweise in der Firmvorbereitung als Katechetin, als Lektorin, im Pfarrgemeinderat oder im Gemeindeteam.