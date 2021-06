Rheinfelden In Rheinfelden wird nun wieder musiziert

Musikgarten III ab drei Jahren, 45 Minuten/Woche, 26 Euro/Monat

Musikalische Früherziehung ab vier Jahren, 60 Minuten/Woche, 28 Euro/Monat

Bongo-Trommeln ab sechs Jahren, 60 Minuten/Woche 32 Euro/Monat

Mit diesen Programmen werden Kinder über einen angemessenen Zeitraum und in Gruppen von vier bis maximal zwölf Kindern altersgemäß an die Musik herangeführt. Beim Musikgarten wird mit dem Singen von Liedern, mit kleinen Klanggeschichten, Finger-, Kreis-, und Singspielen ein „Spielraum“ geschaffen, in dem sich die musikalischen Fähigkeiten und Neigungen des Kindes altersgemäß entfalten können. Bei der musikalischen Früherziehung werden die Kinder im Regelfall über zwei Jahre hinweg verstärkt an die Musik herangeführt. Dies geschieht spielerisch durch Singen, Hören, Bewegung und Tanz sowie durch den Umgang mit elementaren und dem Kennenlernen vieler gängiger Instrumente. Kinder, die an der Musikschule die Früherziehung besucht haben, werden aufgrund ihrer guten Vorbildung bevorzugt in den späteren Instrumentalunterricht übernommen, heißt es in einer Mitteilung. In Grenzach findet die Musikalische Früherziehung an der Bärenfelsschule statt. Die Kursleiterin ist Frau Christiane Intveen.

Beim Bongo-Trommeln erlernen die Kinder rhythmische Figuren und traditionelle Rhythmen. Durch das Erzeugen verschiedener Rhythmen und Klänge auf der Bongo wird die Koordinationsfähigkeit geschult. Anmeldung: Telefon: 07623/9874 oder E-Mail: service@musikschule-rheinfelden.de;

Auch in den Kindergärten liegen Anmeldeformulare aus oder man kann diese auf der Internetseite der Musikschule (www.musikschule-rheinfelden.de) unter dem Bereich Downloads herunterladen.