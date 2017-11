Rheinfelden Jetzt fehlt nur noch der Schnee

Rheinfelden (pem). Was für ein Skibasar, was für ein Jubiläumsjahr. In diesem Jahr wurde die Skizunft 50 Jahre alt und das wurde mit vielen Aktionen gebührend und ausgiebig gefeiert. Den Abschluss bildete am vergangenen Samstag der traditionelle Skibasar, es war die 26. Auflage. „Das Jubiläumsjahr war sehr anstrengend und ganz toll. Heute ist quasi der Abschluss, und wir hoffen, unser Jubiläum wird jetzt von einem ganz wunderbaren Winter gekrönt. Wir haben schon ganz viele Anmeldungen für die Ski- und Snowboardkurse“, freute sich die Vorsitzende Gudrun Hauck.

Punkt 13.30 Uhr öffnete sie die große Tür der Hans-Thoma-Halle. Menschenmengen, ja ganze Familien strömten herein. Auf die Wintersportler – und solche die es jetzt werden wollen – wartete ein tolles Angebot. 1050 Wintersportartikel waren sehr schön präsentiert, die Halle glich einer großen Wintersportabteilung, fast wie in einem Fachgeschäft. Den dazugehörigen Bindungseinstellungsservice übernahm ein Mitarbeiter eines Sportgeschäfts in Grenzach-Wyhlen.

„Eine Börse lebt davon, dass das Angebot genügend ist. Die Leute wissen, dass wir diesen Erfolg haben und bringen uns gut gebrauchte Ware. Unsere Mitglieder sortieren bestens, sie beraten die Kunden, einen halben Tag brauchen wir alleine dafür, unseren Skibasar aufzubauen. Hinzu kommt die durchdachte Kassenannahme, alles läuft über PCs, unser Techniker hat extra für den Skibasar ein Programm entwickelt“, erzählt die Vorsitzende.

Zum Skibasar gehört neben der Kinderbetreuung auch die Kaffeestube, welche in Rheinfelden einen legendären Ruf genießt: herrlich selbst gebackene Kuchen und Torten ließen keine Wünsche übrig. So war es auch nicht verwunderlich, dass einige Paare nicht alleine wegen dem Wintersport in die Warmbacher Halle kamen, sondern um Kaffee und Kuchen in quirliger Atmosphäre zu genießen. „Die Kuchen schmecken super, und es ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man damit die Skiausfahrten der Kinder finanziert“, sagte ein Rentner.

Apropos Ausflüge: Die Skizunft veranstaltet vom 13. bis 20. Januar die beliebte Skiwoche in Sulden. „Das ist eine Kombination aus Skifahren und Wellness und wir haben noch zehn Plätze frei. Also wer Interesse hat bitte melden“, lacht Hauck dem genussvollen Ausflug entgegen. Beim Skibasar hat die Skizunftvorsitzende gerne ein Schwätzchen mit den Besuchern gehalten, sie gab Tipps und war ständig im Einsatz. Infos und Kontakt unter: www.skizunft.de.