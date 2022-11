Rheinfelden Jubiläum schlägt Wurzeln

Rheinfelden. In diesen Tagen werden an verschiedenen Standorten die letzten Bäume in die Erde gebracht. Das Stadtoberhaupt selbst griff am Eichsler Friedhof zum Spaten, wo fünf Stileichen gepflanzt wurden.

Die Freude über den Erfolg des Projektes, das seinen Ursprung in der Quartiersarbeit hat, war bei allen Beteiligten sehr groß. Der Oberbürgermeister lobte das Projekt nicht nur im Sinne der „Nachhaltigkeit“, sondern insbesondere die Nähe zu den Menschen. „Diese Aktion hat unsere Stadt nicht nur grüner gemacht, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger in Form von Baumpatenschaften näher zueinander gebracht.“ Zwei Aspekte, die auch die Projektförderer von Beginn an überzeugten.