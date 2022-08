Aktuell sind 40 Jugendliche aus der Partnerstadt Neumarkt in Rheinfelden zu Gast. Gemeinsam mit ihren Betreuern sowie Vertretern des Freundeskreises Neumarkt haben die Gäste aus Südtirol am Montagvormittag Oberbürgermeister Klaus Eberhardt besucht. Interessiert folgten die Elf- und Zwölfjährigen den Ausführungen des Stadtoberhaupts und des Vorsitzenden des Freundeskreises, Erich Blatter, zur Geschichte der Verbindung der beiden Städte. Beide hoben dabei hervor, dass eine solche Partnerschaft ganz entscheidend von den Menschen geprägt werde, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Es ist wie bei euren Freundschaften. Es funktioniert nur, wenn man offen aufeinander zugeht“, verdeutlichte Eberhardt. Er bewundere, wie in Neumarkt Menschen mit unterschiedlichen Biografien zusammenlebten. „Das ist gelebtes Europa“, so Eberhardt. Nach fast einer Stunde angeregter Unterhaltung, in der auch die Jugendlichen Fragen zur Städtepartnerschaft und zur Stadt stellten, verabschiedeten sich die Gäste und brachen zu ihrem nächsten Programmpunkt, dem Besuch des Narrenmuseums, auf. Bevor es kommenden Samstag wieder zurück in die Heimat geht, wartet auf die Gäste aus Neumarkt noch ein abwechslungsreiches Ausflugsprogramm, das der Freundeskreis Neumarkt auf die Beine gestellt hat. Unter anderem geht es noch zum Titisee und in den Basler Zoo. Am Freitagabend findet das große Abschiedsessen statt. Foto: zVg/Stadt Rheinfelden