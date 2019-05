Rheinfelden Kinder evakuiert

Im Detail heißt das, dass alle geordnet und ruhig die Kita verlassen, um sich auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude zu versammeln. Nachdem überprüft wurde, ob alle da sind, geht es dann Hand in Hand auf die andere Straßenseite zum Betriebsrestaurant „Culinaria“ der Evonik. Dort können die Kinder im geschützten Umfeld auf die Abholung durch ihre Eltern warten. Letzteres wurde bei der Übung natürlich nicht geübt. Dafür gab es für die Kinder ein Überraschungseis von Kerstin Janzen, die für die Sicherheit bei Evonik zuständig ist. „Ich finde es ganz toll, dass so viele Kinder es schaffen, in so kurzer Zeit die Kita zu verlassen und zu uns rüber zu laufen“, lobte Janzen die 89 Kinder, die an diesem Tag an der Übung teilnahmen.

Auch Kita-Leiterin Martina Rückert zeigte sich begeistert von der gelungenen Übung. „Mir war es wichtig, zu schauen, ob der Ablauf, den wir im vergangenen Jahr bereits geübt haben, noch genauso gut klappt.“