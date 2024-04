Rheinfelden: Klassik auf Schloss Beuggen

Unter der künstlerischen Leitung von Professor Denis Severin spielen Studenten der Hochschule für Musik Genf-Neuchâtel – Elizaveta Cibotaru, Elise Lallemande, Mathilde Raymond und Iryna Borysova an der Violine, Anaëlle Laures und Nelson Cruzeiro Manuel an der Viola sowie Nauma Najman am Cello – Werke des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 bis 1847), der zur Romantik zählt: Die Streichersinfonie Nr. 10 in H-Moll „Jugendsinfonie“ sowie das erste und bekannteste Streichoktett des Komponisten, das Oktett für vier Violinen, zwei Violen und zwei Violoncelli opus 20, heißt es in der Ankündigung.