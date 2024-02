Rheinfelden: Kommen und staunen ist für Kinder angesagt

Oder wenn im gleichnamigen Märchenmusical Rotkäppchen als modernes unerschrockenes Mädchen von heute sich von einem „Wolf“ mit Käppi nicht einschüchtern lässt. Es singen und spielen Darsteller der Musik-Bühne Mannheim (16. April). Spätestens dann ist Theaterzeit für klein und groß.

Vier Stücke an vier Tagen

Kommen und staunen heißt es bei vier Stücken an vier Tagen, wenn der Löwe „Maro“, das Maskottchen, das so lustig mit einem Auge blinzelt, wieder aus dem Winterschlaf erwacht. Im Gegensatz zu den Vorjahren liegt bei der fünften Auflage der Fokus nicht auf Figurentheater, sondern recht anspruchsvoll auf Schauspiel- und Musiktheater. Da werden also weniger Puppen und Requisiten auf der Bühne zu sehen sein als Darsteller in verschiedenen Rollen. Auch Clownerie und Akrobatik ist dabei wie zum Schluss bei „Moove it!“, einer clownesken Akrobatik-Show am 18. April, präsentiert von den beiden Clowns Alex und Joschi.