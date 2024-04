Rheinfelden: Krisentreffen der Ärzte zur Versorgung

Viele Patienten hätten ihre gewohnte hausärztliche Versorgung plötzlich verloren und überrennen die ohnehin schon überlasteten verbleibenden Hausarztpraxen. Viele wenden sich auch verzweifelt an die Stadtverwaltung und den Oberbürgermeister. In verschiedenen Gremien wird diskutiert, was getan werden soll.

Daher lädt Ludwig Fritze als Vertreter der Rheinfelder Ärzteschaft gemeinsam mit den Mitorganisatoren Udo Schwehr und Hannelore Nuss zu einem Treffen am Dienstag, 23. April, 19.30 Uhr, in den Gasthof Maien, Maienplatz 2, in Eichsel ein. Dabei soll es um kurzfristige Optionen und mittelfristige Strategien zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Rheinfelden gehen.