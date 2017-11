Rheinfelden Langfinger sind unterwegs

Rheinfelden. Zu verschiedenen Einbrüchen ist es am Wochenende im Stadtgebiet Rheinfelden gekommen, wie die Polizei jetzt mitteilte.

Bereits am Freitag in der Zeit von 13.30 Uhr bis Samstag gegen 1 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Dürrenbachstraße eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten eine Balkontür auf und gelangten so in das Gebäude. Aufgrund der Gesamtumstände ist noch nichts zum Diebesgut bekannt. Der angerichtete Schaden dürfte jedoch mehrere hundert Euro betragen.