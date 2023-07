Rheinfelden-Minseln Vor allem das Rathaus steht im Fokus

Rathaus

Die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen und die Errichtung eines barrierefreien Zugangs am Hintereingang des Rathauses, dazu den Umbau der bestehenden Toilettenanlagen mit gleichzeitiger Errichtung einer barrierefreien Toilette im Erdgeschoss wünscht man sich in Minseln. Beim Haupteingang an der Wiesentalstraße soll an der Eingangstür ein Regenschutz angebracht werden, damit das Wasser nicht in den Flur läuft, außerdem gilt es den Briefkasten zu erneuern und eine Klingel anzubringen. Weiter soll die Eingangstreppe saniert werden.

Dinkelbergschule

Hier wünschen sich die Meisler die Sanierung des Zufahrtswegs zur Dinkelbergschule. Ein Wunsch, der bereits 2022 mit 30 000 Euro in den Haushaltsplan aufgenommen worden war. Auch soll eine Neugestaltung des Hangs vor dem Schulhaus mit einer Bepflanzung vorgenommen werden.