Rheinfelden Mit Freibergern auf dem Dinkelberg

Mit viel Freude und Elan ging Eckhart Hanser dann an das neue Thema heran: Nach „Reinschnuppern“ bei der Fahrsportfamilie Gräßlin in Kandern absolvierte er den Fahrkurs auf dem Hürster-Hof in Ichenheim, die dazugehörige Theorie büffelte der Professor für Informatik auf einer Kreuzfahrt um die Kanarischen Inseln herum.

Die Prüfung zum Fahrabzeichen mit zugehörigem „Kutschenführerschein A“ bestand er am Fasnachtsonntag – mit Bravour. „Noch nie in meinem Leben habe ich an einem Fasnachtsonntag eine Prüfung gemacht. Das war stets ein Tag, an dem ich mit meinen Musikkolleginnen und -kollegen mit närrischen Klängen durch die Stadt zog“, erinnert er sich. Hanser macht seit seiner Kindheit Musik und ist kein Unbekannter in der Rheinfelder Musik- und Dirigentenszene.

Mit dem Fahrabzeichen in der Tasche fehlten nur noch die passenden Pferde und eine Kutsche. In der Schweiz, am Zürichsee, haben Eckhart und Susi Hanser die Stuten Janaelle und Zenta gefunden. Es sind zwei Freiberger Pferde.

Ursprüngliche Schweizer Pferderasse

Der Freiberger ist die letzte ursprüngliche Schweizer Pferderasse und wird heute als schweres Warmblut bezeichnet. Die kräftigen Arbeits- und Kavalleriepferde sind trittsicher und bestens geeignet für den Kutschenfahrsport. Mit einer Zweispänner-Kutsche war das Glück perfekt und seither frönt Hanser seinem Lieblingssport und ist oft auf dem Dinkelberg anzutreffen.

In Adelhausen, wo Tochter und Schwiegersohn auf dessen elterlichem Hof einen eigenen privaten Pferdestall haben, fühlen sich Janaelle und Zenta, zusammen mit den beiden anderen Pferden der Familie, wohl.

Bevor es auf Kutschenfahrt geht, ist eine intensive Vorbereitung angesagt. Es dauert eine knappe Stunde, bis die Tiere gerichtet sind, denn das Brustblattgeschirr muss perfekt sitzen. Es überträgt die Zugkraft der Pferde. Am Ende aber traben die Tiere aus dem Hof Richtung Wald und Wiesen und die rot-braunen-Mähnen wehen im Wind.