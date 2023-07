Rheinfelden Mit Gemeinschaftsraum und Besucherwohnung

Offizielle Vorstellung

Vorgestellt wurde das Projekt am Mittwoch von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt sowie Vertretern der Wohnbau und des Generalunternehmens, der Firma Schleith.

In seinen einführenden Worten lobte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt vor allem das Quartierskonzept, das es den Mietern der Neubauwohnungen ermöglicht, an Serviceleistungen des Wohnheims zu partizipieren. Darüber hinaus sei es in der gesamten Wohnanlage möglich, ein Hausnotrufsystem zu installieren, um in einem Notfall die Unterstützung der in direkter Nachbarschaft gelegenen Senioreneinrichtung anzufordern.