Harald Höhn, stellvertretender Vorsitzender des Tafelladens in Rheinfelden, freute sich über die Spende: „Die Spendenbereitschaft in Rheinfelden ist sehr groß. Ohne diese könnte man es nicht mehr stemmen“. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine habe sich die Anzahl der Kunden verdoppelt, sagt Höhn.