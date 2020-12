Rheinfelden Musik ist existenziell

Denn seit 1983 ist die Musikerin regelmäßig an Silvester zu hören – all die Jahre an der Seite ihres im März verstorbenen Mannes, des Trompeters Edward H. Tarr.

In Eichsel ist diese schöne Tradition entstanden, brachte in Kombination mit Kunst Bilder und Musik in den Ort. Für viele ein Muss-Termin, der bald so viele Besucher anzog, dass zwei Konzerte nacheinander gespielt werden mussten. Vor rund sechs Jahren wurde die Silvestertradition daher in die Rheinfelder Kirche St. Josef verlegt. „Viele Leute kommen sogar von weit her, aus Zürich, vom Bodensee und noch weiter“, erzählt Irmtraud Tarr.

Nur einmal seit 1983 musste sie beim Konzert passen: Das war, als sie an einem unbemerkt verschluckten Fremdkörper aus einem Lebensmittel beinahe verstorben wäre. Ein Tag, den sie nie vergessen wird. „Das Konzert haben wir dann gemeinsam im März nachgeholt.“

Nun also wird sie an Silvester, diesem emotional aufgeladenen Datum, das erste Mal ohne ihren Mann spielen. Viele Menschen haben Angst vor solchen Tagen, das kollektive Unterbewusstsein arbeitet. Und gerade in diesem so fordernden, belastenden Jahr dürfte der Jahreswechsel bei vielen sehr ambivalente Gefühle wecken.

Auch ihre eigene Gemütslage ist zwiegespalten. Stücke, die sie sonst mit ihrem Mann auf dem Programm hatte, kann sie nicht spielen. „Ich muss mich neu erfinden, muss ganz Anderes spielen. Doch die Musik hält mich.“

Sie traut sich an ganze neue, ganz große Meisterwerke heran. „Trauer gibt tatsächlich auch so etwas wie Lebenskräftigung. Sie macht zerbrechlich, aber auch stark“, sagt sie nachdenklich. Schmerz könne zu großer Kreativität führen. „Ohne Schmerz kein Bach-Oratorium, kein van Gogh.“

Gerade jetzt bräuchten die Menschen Zuversicht und Hartnäckigkeit. Dabei können Musik helfen und sensibilisieren. Dazu will sie an Silvester beitragen. Und ist sich sicher: „Mein Mann würde sagen: Tu es!“ Anmeldung online unter www.kath-rheinfelden.de, Rubrik Glaube & Leben oder Tel. 07623/72490