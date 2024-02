Rheinfelden: Musikalische Experimentierkiste

Jara Santigosa, seit drei Jahren Lehrerin in der Elementaren Musikpädagogik an der Musikschule, öffnete am Samstag bei diesem Konzert im Orffsaal den „Experimentierkasten“ und holte unkonventionelle Töne, Rhythmen, Kontraste und Sprechlaute aus ihm heraus. Man wurde an dadaistische Kunst erinnert, voller Heiterkeit und im freien Experimentierstil.