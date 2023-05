Rheinfelden Nachbarschaft wird groß gefeiert

Spenden für Erdbebenopfer

Für Speisen und Getränke sorgten der Runde Tisch Mitgemischt mit Linsensuppe, Salaten und Gegrilltem, der Rhein Bildungs- und Kulturverein mit einer Auswahl an Kuchen auf Spendenbasis für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien sowie die Bewohner der Wohngruppe Kronenstraße des St. Josefshauses mit Getränken. Die schöne Blumendeko stammte aus deren Bastelstube. Die Rheinfelder Tafel stellte einen Kühlraum zur Verfügung und half ebenfalls tatkräftig bei den Vorbereitungen.