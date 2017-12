Rheinfelden Nicht immer offen

Rheinfelden. Über die Feiertage und Neujahr gelten bei der Stadtverwaltung, im Bürgerbüro, im Sozialen Kompetenzzentrum, im Jugendhaus und in der Stadtbibliothek Rheinfelden teilweise geänderte Öffnungszeiten.

So werden die Stadtverwaltung, das Soziale Kompetenzzentrum und das Bürgerbüro am Freitag, 22. Dezember, bereits um 11 Uhr schließen. Die Stadtbibliothek Rheinfelden wird an diesem Tag ganz normal von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Zwischen den Jahren, vom 27. bis 29. Dezember, öffnen die Stadtverwaltung, das Soziale Kompetenzzentrum, die Stadtbibliothek und das Bürgerbüro zu den gewohnten Zeiten. Allerdings bleibt das Stadtarchiv am Mittwoch, 27. Dezember, geschlossen. Ebenso wird das Bürgerbüro am Donnerstag, 28. Dezember, bereits um 17 Uhr statt erst um 18.30 Uhr schließen. Die Stadtbibliothek bleibt am Samstag, 30. Dezember, geschlossen.

Der Bürgertreffpunkt Gambrinus ist über die Feiertage ebenfalls zu und macht vom 23. Dezember bis 7. Januar Weihnachtsferien. Der Treffpunkt Rathaus Café ist bis zum 14. Januar geschlossen.

Und auch das Jugendhaus macht vom 22. Dezember bis 7. Januar Betriebsferien.