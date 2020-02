Rheinfelden Nollingen verfasst „Agenda 24“

„Die Agenda 24 ist das Dokument, welches beschreibt, was wir in dieser Zeit noch erreichen wollen“, brachte es Rainer Vierbaum, Sprecher des Stadtteilbeirates Nollingen auf den Punkt. In diesem neu entworfenen drei Seiten-Werk ist festgehalten, wo Nollingen heute steht und wohin es sich in den nächsten Jahren hin entwickeln und erreicht werden soll. In der „Agenda 24“ gibt es mehrere Handlungsfelder: Bewohner, Bau und Infrastruktur pflegen und ausbauen sowie Herausforderungen der Zeit annehmen und an positiven Entwicklungen teilhaben. „Uns ist es sehr wichtig, dass sich die Bürger hier in Nollingen wohlfühlen“, hielt Vierbaum fest und sprach von konkreten Maßnahmen, wie eine Dorfputzete Anfang März, wo mit einem kleinen Team in Nollingen Müll eingesammelt wird. Dazu meinte Christel Kessler: „Wir könnten zur Unterstützung die Vereine anschreiben.“

Erhalt der Grünzonen und des historischen Ortsbildes, verträgliche Nachverdichtung, Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes sowie der Dauerbrenner Parkierungskonzept gehören zur Bau- und Infrastruktur. Zum den aktuellen Herausforderungen verdeutlichte Rainer Vierbaum: „Wir müssen aufpassen, dass wir bei anstehenden Entwicklungen nicht abgehängt werden. Dass die Wohn- und Lebensqualität erhalten und ausgebaut wird. Konkrete Maßnahmen werden noch klar formuliert.“