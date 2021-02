Rheinfelden Nollinger Bergtunnel gesperrt

Der Verkehr wird in dieser Zeit Richtung Norden von der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte über Degerfelden auf die B 316 umgeleitet. Weil Arbeiten in der Mitte der Fahrbahn notwendig werden, ist es erforderlich, die Tunnelröhre voll zu sperren. Mit Rücksicht auf die Verkehrsteilnehmer werden die Sperrungen nachts – also in der verkehrsarmen Zeit – durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem werde diese Maßnahme durch die Autobahn GmbH erst durchgeführt, nachdem im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Dultenaugrabenbrücke die dort bisher notwendige Umleitung auf die B 316 aufgehoben werden konnte.

Die nächtlichen Sperrungen des Nollinger Bergtunnels werden von der Autobahnmeisterei Efringen-Kirchen zusätzlich für Unterhaltungsarbeiten an der Straße sowie für Reinigungsarbeiten genutzt.