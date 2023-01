Rheinfelden Oberbürgermeister will Klimaschutzpreis für Bürger ausloben

Zuversicht und Vertrauen

Die weltweiten Bedrohungen und Krisen spiegelten sich auch in den Reden von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Stadtammann Franco Mazzi wider. Es sei schwierig, positiv zu denken und positiv zu bleiben. „Dabei haben wir in unseren beiden Rheinfelden, ja in unserer Region, immer noch allen Grund, dies zu sein. Nicht zuletzt in Anbetracht der tiefsten Arbeitslosenquote seit langer Zeit“, sagte Mazzi. Eberhardt betonte, wie wichtig es sei, wieder Zuversicht zu haben. Diese brauche es, um das Vertrauen der Menschen in die Gesellschaft, in die Länder und die Städte und Gemeinden aufzubauen. Er ging auch auf die vielen Veranstaltungen zum 100-jährigen Bestehen der Stadt ein.