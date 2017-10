Rheinfelden Ohne Pappe auf zwei Rädern

Rheinfelden. Noch richtigen Ärger bekommt ein 53-jähriger Mann, der am frühen Mittwochmorgen von Polizei auf seinem Roller gestoppt worden ist. Der Mann war auf der Unteren Dorfstraße unterwegs und wurde von der Polizei kontrolliert. Den Beamten gegenüber gab er an, seine Papiere und seinen Führerschein zu Hause gelassen zu haben. Zudem nannte er ein unrichtiges Geburtsdatum und eine falsche Adresse, heißt es im Polizeibericht.

Die Beamten ließen sich jedoch nicht in die Irre führen und brachten den Mann zu seiner richtigen Wohnanschrift. Dort händigte der 53-Jährige den Ordnungshütern lediglich seinen Ausweis aus und gab an, seinen Führerschein verlegt zu haben. Recherchen ergaben jedoch, dass der Mann gar keinen hat. Die Lügengeschichte kommt den 53-Jährigen teuer zu stehen und mündete in eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, schreibt die Polizei.