Rheinfelden „Panta Rhei(n)“ im Haus Salmegg: Kunst am Fluss

Ester Tschudin steuert des Weiteren Arbeiten aus Draht, Papier und allerlei Fundstücken zur Ausstellung bei und Karin Volz lädt in ihren Gemälden dazu ein, in die vielfältigen Blautöne des Wassers einzutauchen und in den Szenerien am Ufer zu verweilen. Die Ausstellung „Panta Rhei(n) – Kunst am/im Fluss“ ist Teil des Ausstellungsprojekts „Der Rhein“ des trinationalen Netzwerks Museen. bis 12. Februar, Sa, So und an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr. Vernissage: Freitag, 30. September, 19 Uhr