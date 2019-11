Rheinfelden Patrizia die Erste regiert

Der 28-Jährige ist von Beruf Kraftfahrzeug-Mechaniker, er ist verheiratet und hat einen Sohn. An der Karsauer Fasnacht wird Dennis Räuber nichts verändern, warum auch: „Es ist alles gut so wie es ist, und von der Vielfalt her ist im Moschtbiireland alles in Ordnung. Auch der Narrenmarkt bleibt so, wie er ist.“ Veränderungen hat es hingegen in der Zunft-Führung gegeben.