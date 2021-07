Rheinfelden Paul Renz geehrt

1971 war er mit 23 der jüngste Gemeinderat, damals noch in der eigenständigen Gemeinde Minseln. Ein Jahr später wurde er im Zuge der Eingemeindung von Minseln mit hoher Stimmenzahl in den Rheinfelder Gemeinderat gewählt. Renz ist der Kommunalpolitik stets treu geblieben. Für seine nunmehr 50-jährige Tätigkeit im Gemeinderat wurde dem 73-Jährigen jetzt eine hohe Ehrung zuteil. Auf Vorschlag des Städtetages Baden-Württemberg verlieh ihm Oberbürgermeister Klaus Eberhardt bei einer kleinen Feierstunde die Ehrennadel des Landes in Gold, versehen mit Lorbeer und Diamant.

Zuverlässig, sachlich, kompetent und fleißig: All das sind Attribute, die dem heutigen CDU-Fraktionschef zugeordnet werden. „Lieber Paul, Du bist ein politischer Mandatsträger, mit dem die Zusammenarbeit gewinnbringend, erkenntnisreich und ausgesprochen angenehm ist – selbst auch bei unterschiedlichen Positionen“, würdigte der OB und gratuliert aufrichtig im Namen des Städtetages, der Stadt und des gesamten Gemeinderates. Renz war und ist nicht nur im Gemeinderat und einigen Ausschüssen tätig, sondern gehört dem Aufsichtsrat der Wohnbau GmbH und der Wirtschaftsförderungs Gesellschaft an. Viele Jahre war er im Ortschaftsrat Minseln tätig. Zehn Jahre lang fungierte er auch als Ortsvorsteher in Minseln. Seit 1979 zählt er zur CDU-Fraktion im Kreistag Lörrach.