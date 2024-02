Rheinfelden: Pedale verwechselt

Am Montag, 26. Februar gegen 15.30 Uhr, vertat sich eine 54-jährige Frau an ihrem BMW Cabrio: In der Adolf-Senger-Straße wollte sie vor einem Ladengeschäft einparken und verwechselte die Pedale. Sie fuhr mit ihrem BMW zunächst gegen einen Zaun und dann gegen die Gebäudefassade des Geschäfts.

Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt laut Polizei etwa 5 000 Euro. Der Schaden an Zaun und Fassade wird auf die gleiche Schadenssumme geschätzt.