Rheinfelden Platz für 75 gärtnerbetreute Grabstätten

Überwiegend erfreut über die neuen Gestaltungsmaßnahmen auf dem Friedhof zeigten sich die Ortschaftsräte aus Herten. Kritik gab es hingegen in Bezug auf die zögerliche Wegesanierung auf dem Friedhof, die in Teilen des Friedhofsareals noch auf sich warten lässt. Unklarheiten äußerten einige Ortschaftsräte so auch in Bezug auf die praktische Umsetzung und die Information der Bürger bei der Wahl einer Begräbnisstätte im gärtnerbetreuten Gräberfeld.