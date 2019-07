Rheinfelden Räte zurren ihre Prioritäten fest

Rheinfelden-Adelhausen (mv). In diesem Zusammenhang ist die Übertragung der Haushaltsmittel aus dem Jahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020 inklusive der Kosten für die Überplanung des Dr.-Karl-Fritz-Platzes den Räten ein wichtiges Anliegen, wie im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Gremiums betont wurde. Dies gelte auch für die Mittelübertragung für Spielgeräte, welche der Adelhauser Rat zudem weiteren Geldbedarf anmeldet. Ortsvorsteherin Silvia Rütschle betonte in diesem Zusammenhang jedoch, dass dies in engem Zusammenhang mit der Beantragung der Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) stehe.

An die zweite Stelle in der Prioritätenliste setzte der Ortschaftsrat Mittelanforderungen für die Erneuerung beziehungsweise Erweiterung der Küche in der Dinkelberghalle, für die Sanierung der Toilettentüren sowie für den behindertengerechten Umbau der Halleneingangstür. Mit berücksichtigt werden sollen darüber hinaus die Balkongitter an den Türen im Anbau der Halle anstatt der bislang provisorischen Verriegelung. Im Zuge der laufenden Instandsetzung sollen außerdem die Wasserspülung der WC-Anlagen sowie die Beleuchtung auf der Bühne geprüft und gegebenenfalls repariert werden.