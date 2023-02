Rheinfelden Rambazamba, Pauken und Trompeten

Fulminante Stimmung

Auch eine große Abordnung der Rheinfeldern Narren reihte sich in Karsau ein, der andere Teil nahm am Hochrhein-Narrentreffen in Tiengen teil. Die Stimmung entlang der fast zwei Kilometer langen Umzugsstrecke war fulminant, die Fasnacht lebt. Vom Innerdorf ging es zur Sonnenrainhalle, wo gefeiert wurde. Aber auch entlang der Umzugsstrecke standen Verpflegungsbuden und Stände. Ortsvorsteher Jürgen Räuber berichtete von mehr als 40 Bewirtungsständen. Der Narrenzunft Karsau als Gastgeber hatte alle Hände voll zu tun, es war ein bestens funktionierendes Narrentreffen.